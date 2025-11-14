Alue: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Alue stellte am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 20,48 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alue noch ein Gewinn pro Aktie von -20,810 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 861,6 Millionen JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alue 695,0 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at