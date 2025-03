Aluflexpack-Aktie: Übernahme durch Constantia erfolgreich

Die Übernahme der schweizerischen Aluflexpack des Wiener Investors Michael Tojner durch den Verpackungshersteller Constantia Flexibles mit Sitz in Wien ist abgeschlossen.

"Wir freuen uns sehr, Aluflexpack in der Constantia Flexibles Gruppe willkommen zu heißen", sagte David Spratt, CEO von Constantia Flexibles, laut Aussendung am Dienstagabend. Man könne Kunden nun mit einer breiteren Palette an Verpackungslösungen bedienen.

Johannes Steurer, CEO von Aluflexpack, erklärte: "Die Übernahme durch Constantia Flexibles markiert ein spannendes neues Kapitel für Aluflexpack." Man habe nun einen Partner und gemeinsame Wachstumschancen.

Constantia hat weltweit gut 11.000 Mitarbeiter, zählt zu den Weltmarktführern. Aluflexpack, deren Mehrheitseigentümer die Industrieholding Montana Tech Components AG von Tojner ist, ist in Europa, den USA und Tunesien tätig und hat knapp 1.700 Mitarbeitende.

Zuletzt hatte die EU-Kommission der Übernahme grünes Licht gegeben. Die Übernahme erfolgte zum Preis von 16 Schweizer Franken pro Aktie. Das ist ein Franken mehr als der Basispreis von 15 Franken.

phs

(APA)