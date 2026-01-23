Alufluoride hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Alufluoride hat am 22.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12,06 INR gegenüber 7,74 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 585,9 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 476,0 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at