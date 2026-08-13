Alufluoride hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Alufluoride ließ sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Alufluoride die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,51 INR. Im Vorjahresviertel waren 3,97 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alufluoride in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 39,28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 265,7 Millionen INR im Vergleich zu 437,6 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at