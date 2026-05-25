Alufluoride verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Alufluoride hat am 22.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 5,97 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alufluoride 1,92 INR je Aktie eingenommen.

Alufluoride hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 516,0 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 540,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 32,14 INR, nach 23,13 INR im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 2,09 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Alufluoride einen Umsatz von 1,89 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at