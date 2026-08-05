Alujain: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Alujain lud am 02.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 1,33 SAR gegenüber 0,180 SAR je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 541,9 Millionen SAR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 58,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alujain einen Umsatz von 342,9 Millionen SAR eingefahren.

Redaktion finanzen.at