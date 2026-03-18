Alujain: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Alujain hat am 16.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 12,22 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Alujain ein Ergebnis je Aktie von -1,680 SAR vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,74 Prozent auf 326,8 Millionen SAR. Im Vorjahresviertel hatte Alujain 358,1 Millionen SAR umgesetzt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 12,050 SAR. Im Vorjahr waren -0,730 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 16,32 Prozent auf 1,30 Milliarden SAR. Im Vorjahr hatte Alujain 1,56 Milliarden SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at