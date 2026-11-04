Alujain gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Alujain ließ sich am 01.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Alujain die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 SAR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alujain ein EPS von 0,240 SAR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,99 Prozent auf 404,1 Millionen SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 364,1 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at