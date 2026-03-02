Alumil Rom Industry: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Alumil Rom Industry hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 RON ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 RON erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 28,5 Millionen RON beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,3 Millionen RON umgesetzt worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,200 RON eingefahren. Im Vorjahr waren 0,170 RON je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Alumil Rom Industry 118,92 Millionen RON umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,22 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 113,02 Millionen RON erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at