Alumil Rom Industry: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Alumil Rom Industry stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,07 RON beziffert, während im Vorjahresquartal 0,050 RON je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 34,4 Millionen RON vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,3 Millionen RON in den Büchern standen.

