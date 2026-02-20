|
Aluminium Bahrain BSC gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Aluminium Bahrain BSC hat am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,08 BHD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,030 BHD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 486,3 Millionen BHD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 446,7 Millionen BHD in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,150 BHD, nach 0,130 BHD im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite hat Aluminium Bahrain BSC im vergangenen Geschäftsjahr 1,78 Milliarden BHD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aluminium Bahrain BSC 1,62 Milliarden BHD umsetzen können.
