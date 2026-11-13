Aluminium Bahrain BSC: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Aluminium Bahrain BSC veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 BHD. Im Vorjahresviertel waren 0,050 BHD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 31,22 Prozent zurück. Hier wurden 309,1 Millionen BHD gegenüber 449,4 Millionen BHD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at