20.02.2026 06:31:28
Aluminium Bahrain BSC (spons GDR): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Aluminium Bahrain BSC (spons GDR) lud am 17.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 1,01 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,340 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,29 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 2,04 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,72 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 4,72 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,30 Milliarden USD in den Büchern standen.
