Aluminium Bahrain BSC stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Aluminium Bahrain BSC hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,05 BHD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,040 BHD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 449,4 Millionen BHD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Aluminium Bahrain BSC 433,5 Millionen BHD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at