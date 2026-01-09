09.01.2026 06:31:28

Aluminium Company of Egypt: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Aluminium Company of Egypt hat am 07.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,71 EGP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 18,80 EGP je Aktie generiert.

Aluminium Company of Egypt hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,12 Milliarden EGP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,35 Milliarden EGP erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 24,69 EGP ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 22,60 EGP je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahr hat Aluminium Company of Egypt im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 31,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 43,18 Milliarden EGP. Im Vorjahr waren 32,82 Milliarden EGP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:28 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit Aufwärtsdrang -- Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord fester -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen. Der Dow verzeichnet Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen