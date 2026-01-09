Aluminium Company of Egypt: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Aluminium Company of Egypt hat am 07.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,71 EGP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 18,80 EGP je Aktie generiert.

Aluminium Company of Egypt hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,12 Milliarden EGP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,35 Milliarden EGP erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 24,69 EGP ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 22,60 EGP je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahr hat Aluminium Company of Egypt im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 31,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 43,18 Milliarden EGP. Im Vorjahr waren 32,82 Milliarden EGP in den Büchern gestanden.

