Aluminum A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Aluminum A präsentierte in der am 27.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 0,10 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Aluminum A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,200 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Aluminum A im vergangenen Quartal 64,61 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aluminum A 63,29 Milliarden CNY umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,740 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Aluminum A 0,720 CNY je Aktie verdient.

Der Jahresumsatz wurde auf 240,42 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 236,42 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at