Aluminum A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Aluminum A veröffentlichte am 27.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,22 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aluminum A 0,120 CNY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Aluminum A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,66 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 60,12 Milliarden CNY im Vergleich zu 63,06 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at