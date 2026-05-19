Bullish Aktie

Bullish für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204

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19.05.2026 12:42:00

Aluminum could hit $4,000 a ton amid most bullish set-up in over 50 years

Analysts see the metal’s price soaring spurred by the largest supply shock since the 1950s.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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