Bullish Aktie
WKN DE: A41FDL / ISIN: KYG169101204
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19.05.2026 12:42:00
Aluminum could hit $4,000 a ton amid most bullish set-up in over 50 years
Analysts see the metal’s price soaring spurred by the largest supply shock since the 1950s.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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