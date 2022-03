Aluminum: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Aluminum präsentierte in der am 22.03.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Das EPS wurde auf 0,280 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,077 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,29 Prozent auf 8,08 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,280 USD gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 8,08 Milliarden USD geschätzt.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,12 USD gegenüber 0,107 USD je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 42,41 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 48,75 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 28,51 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 1,53 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 37,94 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at