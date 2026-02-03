Alumis Aktie
WKN DE: A40GLK / ISIN: US0223071020
|
03.02.2026 15:46:20
Alumis Stock Has Rallied 250% This Past Year. One Fund Sold Its $5 Million Stake Last Quarter.
On February 2, BML Capital Management disclosed in a Securities and Exchange Commission filing that it sold out of Alumis (NASDAQ:ALMS), liquidating 1,210,415 shares in an estimated $4.83 million trade.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 2, BML Capital Management reported a complete sale of its 1,210,415-share stake in Alumis (NASDAQ:ALMS). As a result, the fund's quarter-end position value in Alumis decreased by $4.83 million, and it now holds no shares.Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alumis Inc Registered shs
|Keine Nachrichten verfügbar.