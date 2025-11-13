|
13.11.2025 01:37:25
Alussa Energy Acquisition Corp. II Prices IPO Of 25 Mln Units At $10.00/unit
(RTTNews) - Alussa Energy Acquisition Corp. II announced that it priced its initial public offering of 25 million units at $10.00 per unit.
The company said that its units will be listed on the New York Stock Exchange (NYSE) and will begin trading on November 13, 2025, under the ticker symbol ALUB U. Each unit consists of one Class A ordinary share and one-third of one redeemable warrant, each whole warrant entitling the holder thereof to purchase one Class A ordinary share at a price of $11.50 per share, subject to certain adjustments.
Once the securities constituting the units begin separate trading, the Class A ordinary shares and warrants are expected to be listed on NYSE under the symbols ALUB and ALUB WS, respectively.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: ATX mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen - Dow-Rekord -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen schlossen zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.