Alussa Energy Acquisition hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Alussa Energy Acquisition hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,87 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Alussa Energy Acquisition ein EPS von -0,200 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at