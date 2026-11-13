Alussa Energy Acquisition hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Alussa Energy Acquisition hat am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,14 USD gegenüber -0,870 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,62 Prozent auf 196,6 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 210,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at