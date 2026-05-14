Alussa Energy Acquisition öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Alussa Energy Acquisition hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 232,37 Prozent auf 177,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 53,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at