|
13.08.2026 06:31:29
Alussa Energy Acquisition stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Alussa Energy Acquisition hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alussa Energy Acquisition -0,210 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Alussa Energy Acquisition im vergangenen Quartal 250,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 88,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alussa Energy Acquisition 132,8 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!