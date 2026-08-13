Alussa Energy Acquisition stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Alussa Energy Acquisition hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alussa Energy Acquisition -0,210 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Alussa Energy Acquisition im vergangenen Quartal 250,1 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 88,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alussa Energy Acquisition 132,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at