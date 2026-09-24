Aluula Composites: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Aluula Composites hat am 22.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -0,02 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,5 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 2,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at