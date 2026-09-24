|
24.09.2026 06:31:28
Aluula Composites: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Aluula Composites hat am 22.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei -0,02 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,5 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 2,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!