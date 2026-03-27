Aluula Composites gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Aluula Composites hat am 25.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das vergangene Quartal hat Aluula Composites mit einem Umsatz von insgesamt 2,3 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 84,92 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at