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26.06.2026 06:31:29
Aluula Composites öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Aluula Composites hat sich am 24.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei -0,02 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,1 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 94,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Aluula Composites einen Umsatz von 1,6 Millionen CAD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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