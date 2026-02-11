|
11.02.2026 06:31:28
Aluula Composites stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Aluula Composites hat am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 74,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,9 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 1,7 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,070 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aluula Composites -0,240 CAD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 7,87 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 6,36 Millionen CAD umgesetzt.
