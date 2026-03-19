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19.03.2026 06:31:28
Alvopetro Energy gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Alvopetro Energy hat am 17.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,080 CAD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 48,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20,6 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,870 CAD, nach 0,600 CAD im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,24 Prozent auf 75,24 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 60,56 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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