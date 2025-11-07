Alvopetro Energy verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Alvopetro Energy stellte am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alvopetro Energy ein EPS von 0,260 CAD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,20 Prozent auf 18,5 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at