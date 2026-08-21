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21.08.2026 06:31:29
Alvotech Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Alvotech Registered gab am 19.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,22 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alvotech Registered 0,110 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Alvotech Registered im vergangenen Quartal 105,8 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 38,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alvotech Registered 173,2 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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