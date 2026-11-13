Alvotech Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Alvotech Registered hat am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,23 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Alvotech Registered ein EPS von -0,030 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,06 Prozent auf 111,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 113,7 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at