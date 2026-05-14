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14.05.2026 06:31:29
Alwasail Industrial Company Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Alwasail Industrial Company Registered hat am 11.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,050 SAR je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 107,1 Millionen SAR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 93,3 Millionen SAR.
Redaktion finanzen.at
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