Alwasail Industrial Company Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Alwasail Industrial Company Registered lud am 09.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,03 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,010 SAR je Aktie erzielt worden.

Alwasail Industrial Company Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 78,3 Millionen SAR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 32,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 116,2 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at