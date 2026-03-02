ALX Oncology: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ALX Oncology hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,42 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,900 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ALX Oncology -2,580 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at