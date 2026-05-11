ALX Oncology vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ALX Oncology hat sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

ALX Oncology hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,580 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at