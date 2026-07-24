Alzamend Neuro: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Alzamend Neuro lud am 22.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,74 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,050 USD je Aktie erzielt worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,630 USD. Im Vorjahr hatten -11,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at