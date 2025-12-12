Alzamend Neuro informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Alzamend Neuro lud am 09.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at