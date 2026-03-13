Alzamend Neuro präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Alzamend Neuro veröffentlichte am 11.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,58 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Alzamend Neuro ein EPS von -1,710 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at