13.03.2026 06:31:28
Alzamend Neuro präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Alzamend Neuro veröffentlichte am 11.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,58 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Alzamend Neuro ein EPS von -1,710 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
