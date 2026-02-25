Alzchem Group Aktie
WKN DE: A2YNT3 / ISIN: DE000A2YNT30
|Empfehlung
|
25.02.2026 13:56:00
Alzchem-Aktie profitiert von Analystenrat: Jefferies rät zum Kauf
Jefferies-Experte Constantin Hesse nahm die Bewertung von Alzchem mit "Buy" auf. Das Kursziel von 190 Euro räumt der Aktie vom aktuellen Bewertungsniveau aus noch knapp 17 Prozent Luft nach oben ein.
Mit der Produktion von Kreatin für die Nahrungsmittelindustrie und dem Sprengstoff Nitroguanidin für die Rüstungsbranche verfüge das Unternehmen über eine einzigartige Plattform und führende Nischenpositionen, die es gegen die Konkurrenz abschirmten, betonte der Experte.
Angesichts des Margenpotenzials, beschleunigter Barmittelzuflüsse und Expansionsoptionen in den USA sei die Anlagestory auf viele Jahre hinaus attraktiv, auch angesichts des unverdienten Abschlags zur Branchenbewertung, so der Experte.
/gl/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Alzchem Group AG
|
12:26
|Verluste in Frankfurt: SDAX fällt am Mittag (finanzen.at)
|
09:29
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
07:34
|ANALYSE-FLASH: Jefferies startet Alzchem mit 'Buy' - Ziel 190 Euro (dpa-AFX)
|
20.02.26
|Börse Frankfurt: SDAX zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
19.02.26
|EQS-AFR: Alzchem Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
|
19.02.26
|EQS-AFR: Alzchem Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
|
10.02.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX liegt im Plus (finanzen.at)
|
10.02.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Alzchem Group AG
|06:29
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|11.12.25
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Alzchem Group Add
|Baader Bank
|30.10.25
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|06:29
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|11.12.25
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Alzchem Group Add
|Baader Bank
|30.10.25
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|06:29
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|11.12.25
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Alzchem Group Add
|Baader Bank
|30.10.25
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Alzchem Group AG
|161,00
|3,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.