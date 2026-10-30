Alzchem Group Aktie
WKN DE: A41YHG / ISIN: DE000A41YHG1
|Nach Quartalszahlen
|
30.10.2026 13:40:38
Alzchem-Aktie unter Druck – Analyst erwartet sinkende Markterwartungen
Damit verließen sie ihre Seitwärtstendenz seit dem Sommer nach unten. Am Nachmittag verloren die Papiere des Spezialchemiekonzerns auf dem vorletzten Platz im Nebenwerteindex SDAX noch 8,8 Prozent auf 147,40 Euro. Alzchem hatte am Vortag im Zuge der Vorlage von Quartalszahlen die Prognose für 2026 bestätigt. Die Aktien hatten den Handel leicht schwächer beendet.
Analyst Gerhard Orgonas von der Berenberg Bank ließ seine Schätzungen anschließend weitgehend unverändert. Er rechnet aber damit, dass die durchschnittlichen Marktschätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) um etwa vier bis fünf Prozent nach unten korrigiert werden, um der beschleunigten Abschreibungsrate in Bezug auf eine neue Nitroguanidin-Anlage Rechnung zu tragen.
/ajx/mis
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
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