Alzchem Group Aktie
WKN DE: A41YHG / ISIN: DE000A41YHG1
|Leichter Umsatzanstieg
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29.10.2026 09:40:09
Alzchem-Aktie verliert: Gewinn sinkt im 3. Quartal
Der Umsatz stieg im dritten Quartal leicht auf fast 140 Millionen Euro, nach gut 137 Millionen Euro im Vorjahr, wie das Unternehmen am Donnerstag in Trostberg mitteilte. Dagegen ging das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 29,7 leicht auf 28,7 Millionen Euro zurück, die entsprechende Marge verschlechterte sich um 1,2 Prozentpunkte auf 20,5 Prozent. Analysten hatten sich im Vorfeld mehr erhofft. Unter dem Strich sank der Gewinn von 16,3 auf 13,5 Millionen Euro.
Seine Prognose bestätigte das Unternehmen und geht weiter von Umsätzen von 600 Millionen Euro und einem Ebitda von rund 126 Millionen Euro aus. In den ersten neun Monaten stiegen die Erlöse um vier Prozent auf 443,8 Millionen Euro, das Ebitda erhöhte sich um acht Prozent auf 93,2 Millionen Euro. Alzchem hat dabei eigenen Angaben zufolge höheren Energie- und Rohstoffkosten sowie Anlaufaufwendungen für neue Produktionskapazitäten verzeichnet.
Zwischenzeitlich fällt die Alzchem-Aktie via XETRA um 1,23 Prozent auf 161,00 Euro.
/nas/stk
TROSTBERG (dpa-AFX)
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