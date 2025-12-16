|
16.12.2025 06:40:02
AlzChem Authorizes Up To 70k Shares Buyback Worth EUR 10 Mln
(RTTNews) - AlzChem Group AG (ALZCF, ACT.DE), a specialty chemicals company, on Tuesday announced that the Management Board, with the approval of the Supervisory Board, has resolved to repurchase up to 70,000 shares via the stock exchange over a period of up to 12 months.
The buyback has a total purchase price of up to 10 million euros.
The share buyback is intended to use the acquired shares as acquisition currency, issue shares to employees of the company, or cancel the shares, while other legally permissible purposes are not excluded.
On Monday, AlzChem closed trading 2.65% higher at 139.40 on the XETRA.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Hanelsende im Minus -- ATX schließt stärker -- DAX beendet Handel leicht im Plus -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notierte am Montag im Plus, während der deutsche Aktienmarkt knappe Gewinne verbuchte. Die Wall Street präsentierte sich schwächer. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.