Alzchem verlängert Verträge mit Vorstands- und Finanzchef vorzeitig

TROSTBERG (dpa-AFX) - Der Spezialchemie-Konzern AlzChem hat die Verträge mit wichtigen Vorstandsmitgliedern vorzeitig verlängert. Damit werde Chef Andreas Niedermaier bis Ende 2028 im Vorstand tätig sein, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Der Vertrag mit dem für Finanzen zuständige Gremiumsmitglied Andreas Lösler wurde bis Ende 2029 verlängert. Die Aktie reagierte kaum auf die Neuigkeiten./he/la