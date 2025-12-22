Alzchem Group Aktie

Alzchem Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YNT3 / ISIN: DE000A2YNT30

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.12.2025 18:28:38

Alzchem verlängert Verträge mit Vorstands- und Finanzchef vorzeitig

TROSTBERG (dpa-AFX) - Der Spezialchemie-Konzern AlzChem hat die Verträge mit wichtigen Vorstandsmitgliedern vorzeitig verlängert. Damit werde Chef Andreas Niedermaier bis Ende 2028 im Vorstand tätig sein, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Der Vertrag mit dem für Finanzen zuständige Gremiumsmitglied Andreas Lösler wurde bis Ende 2029 verlängert. Die Aktie reagierte kaum auf die Neuigkeiten./he/la

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Alzchem Group AGmehr Nachrichten