AlzeCure Pharma Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

AlzeCure Pharma Registered hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,09 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,080 SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at