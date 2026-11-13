AlzeCure Pharma Registered präsentierte Quartalsergebnisse

AlzeCure Pharma Registered lud am 11.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,36 SEK gegenüber -0,080 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at