AlzeCure Pharma Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

AlzeCure Pharma Registered hat am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,70 SEK gegenüber -0,090 SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at