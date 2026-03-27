Alzinova AB öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Alzinova AB präsentierte in der am 25.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei -0,06 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0,070 SEK je Aktie erzielt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,270 SEK vermeldet. Im Vorjahr waren -0,310 SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at