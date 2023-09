Am 14. September schrillen mehr als 50 Millionen Handys gleichzeitig

Neues Katastrophen-Warnsystem ‚Cell Broadcast‘ wird bundesweit getestet – auch für ältere HandysVodafone hat die neue Technologie an seinen 26.000 Mobilfunk-Stationen in Deutschland installiertHandys müssen empfangsbereit seinAn diesem Donnerstag wird es sehr laut in Deutschland. Die Sirenen heulen. Und mehr als 50 Millionen Handys werden gleichzeitig mit einem unüberhörbaren Warnton schrillen – so die Berechnung von Vodafone. Denn das Katastrophen-Warnsystem ‚Cell Broadcast‘ wird beim bundesweiten Warntag 2023 getestet. Vodafone hat an seinen mehr als 26.000 Mobilfunk-Stationen das neue System installiert. Damit können die Mobilfunk-Kunden am 14. September um 11 Uhr eine Test-Warnmeldung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe erhalten.Mit Cell Broadcast wird die Bevölkerung in betroffenen Gebieten gezielt und schnell vor Unwettern, Bränden, Erdbeben, Überflutungen oder anderen Gefahren gewarnt.Tanja RichterTanja RichterCell Broadcast ergänzt den bestehenden Warnmittel-Mix aus analogen und digitalen Warnkanälen – wie Sirenen, Rundfunk, TV oder Apps. Das System ist seit dem 23. Februar 2023 in Betrieb. Bei den rund 200 Ereignissen, bei denen Cell Broadcast bislang eingesetzt wurde, klappte der Versand der Nachricht über das Vodafone-Netz sehr gut. Am Donnerstag, 14. September, wird die neue Technik nun einem großen bundesweiten Belastungstest unterzogen. Das ist wichtig, um für die Menschen den Ernstfall zu proben und das neue Warnsystem stetig zu verbessern. Die Textnachricht wird durch ein lautes Tonsignal und per Vibration ergänzt. Die Handys schrillen sogar dann, wenn sie auf lautlos gestellt sind.So funktioniert Cell BroadcastCell Broadcast ermöglicht es, Warnungen einfach, schnell und zielgenau an eine große Anzahl von Menschen gleichzeitig zu versenden – das ist ideal für eine Alarmierung im Notfall. Das System funktioniert so: Die zuständigen Behörden erkennen für ein bestimmtes Gebiet eine bevorstehende oder bereits eingetretene Katastrophe. Sie übermitteln eine gezielte Warnung an die Mobilfunk-Betreiber und diese verschicken die Warnmeldung über ihre Netze an die Endgeräte der Mobilfunk-Kunden. Ähnlich wie beim Radio empfangen alle Geräte, die in den Funkzellen der jeweiligen Region eingebucht sind und diese Technologie unterstützen, die Warnmeldung – daher der Name Cell Broadcast. Je nach Warnstufe geben die Geräte sogar im lautlosen Modus einen sehr lauten Ton aus. Gewarnt werden kann zum Beispiel vor Flutkatastrophen, Erdbeben, Orkanen, Hitzewellen, Schadstoffaustritten, Krankheitserregern, Großbränden, Bombenentschärfungen oder weiteren akuten Gefahren. Cell Broadcast funktioniert auch dann, wenn das Handy keine Datenverbindung aufgebaut hat.Handys müssen empfangsbereit seinDas neue Katastrophen-Warnsystem Cell Broadcast startete in Deutschland am 23. Februar 2023. VodafoneEmpfangen können die Cell Broadcast-Meldung alle Geräte, die ein aktuelles Betriebssystem nutzen. Laut BBK sollte es bei Android mindestens Version 11 sein, bei Apple iOS Version 16.1. Wichtig ist, dass der Empfänger sein Gerät angeschaltet und den Flugmodus nicht aktiviert hat. Achtung: Aufgrund entsprechender Implementierungen im Mobilfunk-Netz können inzwischen auch ältere Handy-Modelle Warnnachrichten via Cell Broadcast empfangen. Auch Vodafone testet am bundesweiten Warntag, ob dies zuverlässig funktioniert. Dabei ist zu berücksichtigen: Abhängig von der Implementierung der Handy-Hersteller werden diese Nachrichten bei älteren Handy-Modellen voraussichtlich nicht auf dem Display erscheinen und auch keinen Alarmton erzeugen, sondern in der Nachrichten-App als neuer Chatverlauf angezeigt. Weitere Infos zu Cell Broadcast vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und KatastrophenhilfeWeitere Infos zu Cell Broadcast von VodafoneMEHR ZUM THEMAVodafone zieht erste Zwischenbilanz100 Tage Cell Broadcast: Alle 36 Stunden eine Katastrophen-WarnungPremiere für Cell BroadcastNeues Katastrophen-Warnsystem erstmals in Deutschland eingesetztCell BroadcastVodafone startet das neue Katastrophen-WarnsystemPremiere für Warnsystem Cell BroadcastDarum schrillen am Donnerstag viele Millionen Handys gleichzeitigZum bundesweiten Warntag am 8. Dezember 2022 wird das System erstmalig getestetVodafone informiert seine Kunden ab sofort über das neue Warnsystem Cell BroadcastDer Beitrag Am 14. September schrillen mehr als 50 Millionen Handys gleichzeitig erschien zuerst auf Vodafone Newsroom. Weiter zum vollständigen Artikel bei Vodafone Group plc Zum vollständigen Artikel